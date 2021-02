Mamans & célèbres - S03 Episode 60

Ce vendredi 5 février 2021 dans “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, c’est l'anniversaire d’Hillary ! Giovanni et Milo offrent leur premier cadeau à Hillary, ils vont partir pour une sortie dans le désert ! En plus de ça, Giovanni a fait venir le frère et le meilleur ami d’Hillary ! Pour Charlène et Benoît, c’est un jour important. Depuis quelques jours, ils ont décidé de se pacser et le grand jour est arrivé. Depuis quelques jours, Julia se sent plus faible que d’habitude. Maxime pense qu’elle est enceinte ! Ils préparent donc un test de grossesse pour en avoir le cœur net. Résultat : Julia est enceinte ! Julie prépare un shooting pour son million d'abonnés sur Instagram. Elle est toute excitée pour ce shooting. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !