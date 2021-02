Mamans & célèbres - S03 Episode 61

Ce lundi 8 février 2021 dans “Mamans et Célèbres” : En Belgique, Saint Nicolas se fête début décembre. Lyam a reçu plein de cadeaux cette année ! Ce n’est pas pour autant que Lyam a oublié le père Noël ! Pour la venue de Lyana, Kelly et Lyam décorent le plâtre de grossesse de Kelly pour pouvoir l’exposer dans le salon. Cindy prépare un petit massage pour Alba. Elle lui prépare des petits soins pour la détendre et la calmer. Cécilia doit déposer Sway chez ses parents, car elle doit se rendre sur Paris. Le mariage de Rym et Vincent approche, ils souhaitent se marier officiellement avant de pouvoir faire la fête. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !