Mamans & célèbres - S04 Episode 1

Dans votre nouvelle saison de “Mamans et Célèbres” : Chez Julie, Gianni attend avec impatience d’installer les décorations de Noël. L'atmosphère de Noël s’installe petit à petit dans la maison. Aurélie et Pharell, son petit garçon de 5 ans, rejoignent l’aventure des “Mamans & Célèbres”. Séparée du papa de son fils, elle vit maintenant avec Nicolas à Bruxelles. Benoît se lance dans la construction d’un cerf volant pour Juliann. Une nouvelle activité manuelle pour occuper le petit garçon ! Depuis quelques jours, Julia sait qu’elle est enceinte ! Elle vient de faire ses premières échographies qu’elle montre à Maxime. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !