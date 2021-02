Mamans & célèbres - S04 Episode 11

Ce Mardi 23 février dans “Mamans et Célèbres” : Comme tous les matins, Aurélie prépare Pharell pour aller à l’école. Maintenant qu’il a bientôt 5 ans, elle lui apprend à se préparer seul. Julia, Maxime et Luna sont en vacances à Dubaï. Ils en profitent pour rendre visite à Mia et lui fêter son anniversaire ! Julia et Maxime vont essayer de garder secret la grossesse de Julia. Olivia et Alexandre ont rendez-vous avec la sage femme. C’est la première visite prénatale pour Carter. Luna annonce à Martika que sa maman est enceinte ! Elle ne pensait pas lui annoncer la nouvelle comme ça mais Luna était trop pressé d’annoncer la nouvelle. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !