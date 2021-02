Mamans & célèbres - S04 Episode 12

Ce Mercredi 24 février dans "Mamans et Célèbres" : Stéphanie profite des derniers moments à deux avec Lyam. Elle sent que Charlize ne va pas tarder à arriver. Charlène a prévu une surprise pour Benoît et Lyam. Elle a décoré la chambre avec une décoration astrale, car elle a donné le nom de Thyam à une étoile ! Aujourd'hui, c'est la photo de classe pour Lyam ! Kelly prépare une tenue spéciale pour ce grand moment. Julie a enfin reçu les histoires audios pour Gianni et Giovann. Elle a hâte de faire écouter ses histoires à ses enfants.