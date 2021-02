Mamans & célèbres - S04 Episode 13

Ce Jeudi 25 février dans “Mamans et Célèbres” : Cindy et Thomas ont organisé une sortie bateau pour Alba dans le Bassin d'Arcachon. Ils vont découvrir des paysages inédits. Rym est contactée par une marque de bijoux pour faire une collaboration. Elle découvre les bijoux de la marque et est tout de suite conquise par la collection. Cécilia décide de faire don au Secours Populaire, des jouets que Sway n’utilise plus. Aurélie qui a monté sa propre marque de vêtements va découvrir les premiers prototypes. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !