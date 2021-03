Mamans & célèbres - S04 Episode 14

Ce Vendredi 26 février dans “Mamans et Célèbres” : Neymar organise une session de dessin autoportrait pour Kelly et Lyam ! Camille et Dadinho rejoignent l’aventure “Mamans et Célèbres”. Ils sont les futurs parents d’une petite fille. Ils ne sont pas encore très organisés mais sont impatients de voir leur fille. Jesta et Benoît organisent un shooting photo pour commercialiser leurs tapis d’éveil pour bébé. C’est l’aboutissement d’un grand projet pour eux. Aujourd’hui est un jour spécial. Ce sont les 6 mois de Thyam ! Charlène et Benoît lui préparent un gâteau pour l’occasion. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !