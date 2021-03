Mamans & célèbres - S04 Episode 15

Ce Lundi 01 mars dans “Mamans et Célèbres” : Luna, Julia et Maxime sont rentrés de leur séjour à Dubaï. Aujourd'hui, c’est Maxime qui s’occupe de Luna. Ils se préparent pour aller à l’école. Aurélie et Nico ont acheté une nouvelle maison dans laquelle ils font des travaux. Ils partent vérifier si les travaux avancent bien. Jesta a acheté un faux ventre de grossesse pour Benoît. Il va avoir une idée du poids que porte Jesta. Charlize est née ! Stéphanie rentre chez elle avec ses deux enfants. Lyam est très content d’être enfin grand frère. Lyam ouvre enfin son cadeau ! C’est son premier vélo. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !