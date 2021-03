Mamans & célèbres - S04 Episode 16

Ce Mardi 02 mars dans “Mamans et Célèbres” : Julia doit faire des retouches sur sa robe de mariée comme son ventre a grossi. Elle en profite aussi pour faire essayer des robes à Luna. Petite nouveauté pour Milo : il prend son bain avec petite Perle. C’est un jour particulier pour Julie. Ce sont ses deux ans de mariage ! C’est le grand retour d’Emilie dans l’aventure ! Depuis la dernière fois, de nombreuses choses ont changé. Notamment l’endroit où elle vit car elle a rejoint le papa de ses enfants en Italie ! A Dubaï, Martika Umberto et Mia s’installent dans leur nouvelle villa. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !