Mamans & célèbres - S04 Episode 17

Ce Mercredi 03 mars dans “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, c’est l'anniversaire de Petite Perle. Hillary et Giovanni lui ont préparé une surprise. Kelly et Neymar viennent d’arriver à la maternité car Kelly a de fortes contractions. Ils ont hâte de voir leur petite Lyana. Julia et Maxime font écouter le cœur du petit bébé à Luna. Ils n’ont qu’une hâte : connaître le sexe du bébé. Olivia et Alexandre ont mis en place une organisation pour pouvoir s’occuper de Cameron et Carter. Rym et Vincent sont très fiers de Maria-Valentina, car maintenant elle fait ses nuits. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !