Mamans & célèbres - S04 Episode 18

Ce Jeudi 04 mars dans “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Jesta et Benoït essayent d’apprendre les chiffres à Juliann. En Belgique, Aurélie se prépare pour le shooting de sa nouvelle marque de vêtements. C’est le grand moment pour Kelly et Neymar, Lyana va bientôt arriver. Wafa et Oliver ont rendez-vous avec leur fils ! Ils partent pour la deuxième échographie et ont hâte de revoir leur fils. Pendant ce temps, Manel et Jenna continuent de chercher un prénom pour leur petit frère. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !