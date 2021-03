Mamans & célèbres - S04 Episode 19

Ce Vendredi 05 mars dans “Mamans et Célèbres” : Lyana est née ! Neymar et Kelly sont des parents comblés. Une nouvelle vie commence avec leur bébé. Sarah et Benjamin, parents de Tao 5 ans et Damian 3 ans, rejoignent l’aventure “Mamans et Célèbres”. Suivez leurs aventures en Suisse. A Dubaï, Martika et Mia préparent l'anniversaire d’Umberto. Elles vont lui préparer plein de surprises pour cette journée spéciale. Stéphanie est rentrée de la maternité avec Charlize, il y a quelques jours. Elle s’organise petit à petit entre ses activités d'influenceuse et ses obligations avec un petit nourrisson. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !