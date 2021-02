Mamans & célèbres - S04 Episode 02

Dans votre nouvelle saison de “Mamans et Célèbres” : Maintenant que Luna a fait sa liste de cadeaux pour le père Noël, il faut maintenant écrire la lettre pour lui envoyer ! Hillary,Giovanni et Milo rentrent de leur voyage à Dubaï ! Ils rentrent plein d’étoiles dans les yeux à Paris. En Belgique, Aurelie a un rendez-vous professionnel pour travailler avec un coffee shop. Vincent et Rym ont installé leur premier sapin de noël de parents ! Ils sont très heureux de passer leur premier noël à trois. Pour faire une surprise à Alba, Thomas se déguise en père noël ! Il espère qu’elle ne le reconnaîtra pas. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !