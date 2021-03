Mamans & célèbres - S04 Episode 20

Ce Lundi 08 mars dans “Mamans et Célèbres” : Malgré les exercices pour le cou de Giovann, Julie trouve que son torticolis ne s’arrange pas… Elle décide de prendre rdv chez le docteur pour en savoir plus. Rym et Vincent ont pris la décision de partir vivre à Dubaï. Ils terminent les préparatifs avant de commencer une nouvelle aventure. De leur côté, Camille et Dadinho rentrent d’une visite d’appartement. Ils veulent déménager avant l’arrivée du bébé. Umberto profite de sa journée d'anniversaire et Martika a une très grande surprise pour finir la journée ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !