Mamans & célèbres - S04 Episode 21

Ce Mardi 09 mars dans “Mamans et Célèbres” : Pour fêter les 3 mois de mariage de leurs parents, Manel et Jenna préparent un petit déjeuner surprise ! Maeva rejoint l’aventure “Mamans et Célèbres”. Elle est prête à vous partager son quotidien tout nouveau de jeune maman. Jesta et Benoît commencent à préparer l’arrivée du petit frère de Juliann. Le petit Adriann doit être accueilli dans les meilleures conditions. De son côté, Hillary demande à Giovanni de la coacher pour retrouver son corps d’avant. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !