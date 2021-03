Mamans & célèbres - S04 Episode 22

Ce mercredi 10 mars dans “Mamans et Célèbres” : Julie et Maxime préparent la gender party de leur bébé. Ils ont hâte de savoir s'ils attendent une fille ou un garçon. Maëva et Julien commencent le shooting de famille avec Gabriel. À Genève, c’est Benjamin qui s’occupe des enfants. Aujourd’hui il a prévu un atelier cuisine avec Tao. Kelly a accouché il y a quelques jours et elle sort aujourd’hui de la maternité. Ils ont hâte de voir la rencontre avec Lyam. Gianni a été pris dans une agence de mannequin, pour un shooting, Julie décide de partir faire les boutiques avec les enfants. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !