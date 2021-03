Mamans & célèbres - S04 Episode 23

Dans l’épisode 23 de “Mamans et Célèbres” : A Dubaï, Mia prend son premier cours de natation. Pendant ce temps, Rym et Vincent prennent leurs marques avec Maria-Valentina dans ce nouveau pays. Aurélie décide de montrer à sa maman et Pharell, les avancées des travaux de la nouvelle maison. Aujourd’hui, Olivia retrouve un ami d’enfance qu’elle n’a pas vu depuis longtemps. Wafa et Oliver préparent l’anniversaire de Jenna. Pour son troisième anniversaire, elle va pouvoir choisir son gâteau. La pâtissière aura pour mission de reproduire le dessin de Jenna. Il est temps pour Martika et Umberto de faire la rencontre d’une nounou pour Mia. Le feeling va-t-il passer avec la nanny ? Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !