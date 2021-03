Mamans & célèbres - S04 Episode 24

Dans l’épisode 24 de “Mamans et Célèbres” : Jesta est dans son dernier mois de grossesse. Avec Benoît, ils veulent que tout soit prêt avant l’arrivée du deuxième bébé. Cododo, berceau, transat… Il faut tout monter ! Julia prépare une journée voyage pour Luna. Direction le Japon ! Pour le déjeuner du midi, ce sera sushis maison mais la tâche s’annonce complexe. Kelly vient de rentrer de la maternité avec la petite Lyana. Cette nouvelle vie à 4 n’est pas tous les jours facile et demande un moment d’adaptation. A Lyon, Julie prépare le shooting photo de Giovann et Gianni. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !