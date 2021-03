Mamans & célèbres - S04 Episode 25

Dans l'épisode 25 de "Mamans et Célèbres" : Stéphanie et Lyam se réveillent de bonne humeur puisqu'ils ont eu la joie de recevoir un petit déjeuner de rêve. Pour Rym, Vincent et Maria-Valentina qui viennent de s'installer à Dubaï, c'est journée découverte du plus ancien souk de la ville. Alexandre continue d'apprendre l'anglais à Cameron à travers le jeu. Wafa, Oliver et Manel célèbrent le 3ème anniversaire de Jenna. Pour Maëlla et Menzo aujourd'hui, c'est cours de français en ligne. Avec l'école italienne le matin, le rythme est très soutenu pour les deux enfants d'Emilie.