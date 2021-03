Mamans & célèbres - S04 Episode 26

Dans l’épisode 26 de “Mamans et Célèbres” : Stéphanie, Lyam et Charlize rendent visite à Mamie aujourd’hui. Au programme pour le petit garçon : atelier slime maison. Les abonnés de Stéphanie lui ont partagé des recettes mais le résultat n’est pas très concluant… A Dubaï, Rym, Vincent continuent leur visite du plus vieux souk de la ville avec Maria-Valentina. Aujourd’hui, Jenna fête ses 3 ans. Pour l’occasion, Wafa, Oliver et Manel lui ont prévu plein de surprises. A Genève, Benjamin et Tao font une promenade en vélo déguisés. Père et fils ne manquent jamais une occasion de s’amuser ensemble. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !