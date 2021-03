Mamans & célèbres - S04 Episode 27

Dans l’épisode 27 de “Mamans et Célèbres” : Lyam assure les nuits avec Lyana pour que Kelly se repose un peu. Le papa a une technique bien particulière pour endormir le nouveau né. Chez Sarah et Benjamin, la nuit n’a pas été de tout repos non plus avec Damian et Tao. Aujourd’hui pour Jesta et Benoît, c’est shooting photo de grossesse. Maëva reçoit une puéricultrice à la maison pour le bain thalasso de naissance de Gabriel. Un moment incroyable pour bébé ! Camille elle, est dans son dernier mois de grossesse. La future maman n’est pas du tout stressée mais décide quand même de suivre son premier cours de préparation à l’accouchement. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !