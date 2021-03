Mamans & célèbres - S04 Episode 28

Dans l’épisode 28 de “Mamans et Célèbres” : Julia, Luna et Maxime réfléchissent déjà au prénom du futur bébé. Alejandro, Hercule ou Rosalia ? Reste encore à savoir s’il s’agit d’un petit garçon ou d’une petite fille. Olivia et Alex ont rendez-vous chez le tatoueur pour se faire tatouer les prénoms de leurs enfants : Cameron et Carter. Julie continue de gérer la carrière de jeune mannequin de son fils Gianni. Maëlla est passionnée d’équitation depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui, elle va essayer la voltige pour la première fois. En Belgique, Aurélie participe à un shooting photo pour une marque de parfums de luxe. Elle sera accompagnée pour l’occasion, de son petit ami Nicolas. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !