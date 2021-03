Mamans & célèbres - S04 Episode 29

Dans l’épisode 29 de “Mamans et Célèbres” : Julia et Maxime continuent les préparatifs de mariage. Aujourd’hui, ils goûtent plusieurs saveurs pour décider de leur gâteau de mariage. Après une journée à la crèche, Cameron est très heureux de retrouver bébé Carter. Chez Sarah et Benjamin, les journées sont mouvementées avec Tao et Damian. Maëva elle, continue d’appréhender son nouveau rôle de maman. Aujourd’hui, elle cherche à savoir comment stopper les montées de lait et soulager la douleur. Hillary, Giovanni et Milo viennent d’arriver à Dubaï. Ils ont laissé leur chienne Perle en France, pensant pouvoir la récupérer plus tard. Mais l’attente s’annonce très longue… Comment vont-ils faire loin d’elle pendant près de trois mois ? Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !