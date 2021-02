Mamans & célèbres - S04 Episode 03

Dans votre nouvelle saison de “Mamans et Célèbres” : Il est temps pour Lyam de faire sa liste au père Noël ! Cette année, il va aussi participer à la décoration du sapin. Aurélie et Pharell se lancent dans un atelier cuisine. Pour elle, il est important d’éduquer son fils dans les tâches ménagères. Ce matin, Benoît a préparé un jeu d’éveil olfactif pour Thyam et Charlène. Cécilia va enfin retrouver Sway après son opération. Les retrouvailles mère/fille sont intenses ! Elles sont très heureuses de se retrouver. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !