Mamans & célèbres - S04 Episode 30

Dans l’épisode 30 de “Mamans et Célèbres” : Hillary, Giovanni et Milo démarrent une nouvelle vie à Dubaï. Au programme du jour : piscine ! Chez Kelly et Neymar, l’arrivée de Lyana a bousculé les habitudes de la petite famille. Le couple, fatigué, a décidé de faire un point pour la nouvelle organisation. Julie et Gianni préparent un petit pique nique maison. Stéphanie rend visite à sa maman avec Charlize. Pendant que Mamie s’occupe de la petite dernière, Stéphanie en profite pour faire la rééducation du périnée. Jesta et Benoît téléphonent à Kelly pour découvrir Lyana. Eux aussi ont hâte de devenir parents pour la seconde fois. Jesta est dans la dernière ligne droite et tente le tout pour le tout afin de déclencher son accouchement. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !