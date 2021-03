Mamans & célèbres - S04 Episode 31

Dans l’épisode 31 de “Mamans et Célèbres” : Pour Julie, le grand jour est arrivé. Elle va apprendre le sexe de son bébé. Alors fille ou garçon ? Place à la gender reveal ! A Marseille, Camille et Dadinho veulent déménager avant l’arrivée de leur petite fille. Ils sont à la recherche d’une maison mais la mission s’annonce difficile. Pharell va dormir chez sa Granny d’amour. L’occasion pour Aurélie et Nicolas de passer un moment en amoureux. Wafa a pris rendez-vous chez l’osthéopathe. Pour cette troisième grossesse, Wafa ressent des douleurs jamais ressenties auparavant. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !