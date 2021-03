Mamans & célèbres - S04 Episode 32

Dans l’épisode 32 de “Mamans et Célèbres” : Julia et Maxime ont organisé une Gender Reveal Party. Il est temps de connaître le sexe de leur future bébé. Alors fille ou garçon ? Aujourd’hui pour Tao et Damian, c’est journée avec Maman. Benjamin profite d’un moment de calme pour lui. A Dubaï, Martika, Umberto et Mia découvrent leur nouveau quartier à pied. Emilie elle, est à la recherche d’une nouvelle maison en Italie. Maëva s’offre un moment détente chez le coiffeur. Il s’agit de sa première sortie avec Gabriel. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !