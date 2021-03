Mamans & célèbres - S04 Episode 33

Dans l’épisode 33 de “Mamans et Célèbres” : Kelly reçoit la visite de son amie Anaïs Sanson. Une copine maman qui allaite toujours sa fille d’un an et à qui elle peut demander des conseils notamment sur l’utilisation du tire-lait. Cela fait plusieurs jours que Juliann est malade et a de la fièvre, Jesta et Benoît s’inquiètent. Un rendez-vous chez le pédiatre s’impose. A Genève, chez Sarah et Benjamin, c’est Pizza Party pour le plus grand bonheur de Damian et Tao. Stéphanie reçoit la sage femme pour la prise de sang de Charlize. Un moment très stressant pour la maman ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !