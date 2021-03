Mamans & célèbres - S04 Episode 34

Dans l’épisode 34 de “Mamans et Célèbres” : Rym et Vincent ont récemment emménagé à Dubaï avec leur petite fille Maria-Valentina. Au programme de leur journée : petit-déjeuner dans une boulangerie française et rencontre avec Martika, Umberto et Mia. Kelly a laissé Lyana avec Neymar pour la première fois, afin de faire du shopping avec sa copine Anaïs. A la maison, le papa gère comme un chef ! Maëva a accumulé beaucoup de fatigue. Pour s’offrir une petite nuit de sommeil, la jeune maman a fait appel à sa belle-mère. Mais difficile de lâcher prise pour elle ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !