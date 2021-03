Mamans & célèbres - S04 Episode 35

Dans l’épisode 35 de “Mamans et Célèbres” : Pour Julia et Maxime, le grand jour est enfin arrivé. Ils s’apprêtent à se dire “oui” pour la vie. L’heure est aux derniers préparatifs et Julia commence à stresser… Sarah, Benjamin, Tao et Damian profitent d’un week-end à la campagne chez les grands-parents. Jesta et Benoît sont toujours inquiets au sujet de l’état de santé de Juliann. Depuis plusieurs jours, le petit garçon d’1 an et demi a de la fièvre. Il va devoir faire un test pcr pour savoir si c’est le covid. Stéphanie va bientôt déménager. Aujourd’hui, c’est mission meubles et décorations pour la nouvelle maison. Wafa et Oliver ont pris rendez-vous chez le dentiste pour Jenna qui a mal aux dents. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !