Mamans & célèbres - S04 Episode 36

Dans l’épisode 36 de “Mamans et Célèbres” : La future mariée s’est faite attendre à la mairie mais le grand moment est enfin arrivé. Julia et Maxime se sont dit “oui” entourés de leurs proches. Ils vivent un véritable rêve ! Maëva a accouché il y a un mois et se confie aujourd’hui sur son accouchement. Une vidéo très demandée par sa communauté. La maman de Gabriel veut vraiment dire toute la vérité. Tao et Damian sont en week-end chez leurs grands-parents. Ce soir, c’est activité chamallows grillés ! A Dubaï, Hillary, Giovanni et leurs amis se sont réveillés à 4h du matin pour faire un tour en Montgolfière. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !