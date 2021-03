Mamans & célèbres - S04 Episode 37

Dans l’épisode 37 de “Mamans et Célèbres” : Hillary et Giovanni se sont réveillés à 4h du matin pour pouvoir s’émerveiller du lever de soleil de Dubaï depuis leur tour en montgolfière. Depuis plusieurs jours, Juliann a de la fièvre. Le petit garçon a dû faire un test pcr pour éloigner la piste covid. Heureusement, le test est négatif ! Jesta et Benoît sont rassurés. A Marseille, Camille a reçu les photos de son shooting photo de grossesse. Elle est émerveillée par le résultat. Julie a invité Camille à venir passer une journée en immersion dans sa famille. L’occasion pour la future maman de s’occuper de vrais enfants avant l’arrivée de sa petite fille. A Bruxelles, Nicolas et Pharell partent acheter un petit cadeau d’anniversaire pour Aurélie. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !