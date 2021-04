Mamans & célèbres - S04 Episode 38

Dans l’épisode 38 de “Mamans et Célèbres” : Camille a accepté l’invitation de Julie de venir passer une petite journée en immersion dans sa famille. A quelques semaines de devenir elle-même maman, la jeune marseillaise apprend les bases auprès de la maman de Gianni et Giovann. Peut-être que Julie n'aurait pas dû dire toute la vérité sur l’accouchement... Kelly a rendez-vous avec sa sage-femme pour son premier rendez-vous post-accouchement. Aujourd’hui, Maëlla a rendez-vous avec un nouvel orthodontiste pour poser un appareil dentaire. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !