Mamans & célèbres - S04 Episode 39

Dans l’épisode 39 de “Mamans et Célèbres” : Benjamin et Sarah passent quelques jours à Mâcon chez les parents de Ben avec les enfants. Les parents fatigués sont contents de pouvoir compter sur l’aide précieuse des grands parents. La sage-femme de Stéphanie arrive à la maison pour lui donner les résultats de la prise de sang de Charlize. Pour Gianni et Julie, c’est activité peinture. A Dubaï, Vincent a prévu une surprise pour Rym. Au programme : maquilleuse et shooting photo dans le désert pour une opération spéciale Femme Fatale. Olivia et Alexandre ont un rendez-vous professionnel. Pas facile pour Cameron de rester en place ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !