Mamans & célèbres - S04 Episode 04

Dans votre nouvelle saison de “Mamans et Célèbres” : Giovanni a acheté des pyjamas de noël pour un shooting en famille ! Même Perle, leur petit chien, a le droit à son pyjama. Maintenant que tout le monde est apprêté, le shooting peut commencer ! Julie commence à préparer le repas de noël avec Gianni. Lyam aussi se prépare pour la grande fête de Noël. Il a hâte de pouvoir ouvrir ses cadeaux. À Toulouse, Jesta et Benoît ont invité leur famille pour fêter Noël tous ensemble ! Toutes les mamans profitent de la magie de Noël avec leurs enfants. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !