Mamans & célèbres - S04 Episode 40

Dans l’épisode 40 de “Mamans et Célèbres” : Camille est à quelques semaines seulement de devenir maman. Aujourd’hui, avec Dadinho, ils vont faire leur premier cours de préparation à l’accouchement. Pour Jesta, c’est un grand jour ! Elle a enfin reçu son livre de cuisine sur lequel elle travaille depuis plus d’un an. A Paris, Olivia et Alex sont en plein shooting photo avec le petit dernier Carter. A Dubaï, Martika a une grande annonce pour Mia. La petite fille va bientôt devenir grande soeur. S’il est encore un peu tôt pour qu’elle comprenne, sa maman tient à lui expliquer. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !