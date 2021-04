Mamans & célèbres - S04 Episode 41

Dans l’épisode 41 de “Mamans et Célèbres” : Quelques jours après leur mariage, Maxime a une surprise pour Luna et Julia. Maëva a un rendez-vous très important avec ses amis et associés. La jeune maman veut développer sa marque de thés. Julie elle,a rendez-vous chez le chirurgien pour voir si elle peut corriger son ventre quelque peu abîmé par ses deux grossesses. Kelly et Neymar ont organisé leur première séance photo de famille à 4 avec la petite Lyana. En Italie, les enfants d’Emilie sont un peu tristes d’être loin de leurs amis restés en France. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !