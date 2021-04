Mamans & célèbres - S04 Episode 42

Dans l’épisode 42 de “Mamans et Célèbres” : Jesta a des envies de déménagement. Elle cherche une nouvelle maison plus proche de Toulouse. Emilie s’apprête elle aussi à déménager. En Italie, elle fait la visite aux enfants mais difficile pour Menzo et Maella de se projeter dans cette maison à la décoration très obsolète… À Bruxelles, Aurélie fête son 33ème anniversaire. Pour l’occasion, son compagnon lui a prévu une journée remplie de surprises. Olivia et Alex découvrent les premières images de l’arrivée de leur petite famille dans l’émission. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !