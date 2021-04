Mamans & célèbres - S04 Episode 43

Dans l'épisode 43 de "Mamans et Célèbres" : Aurélie fête son anniversaire sur le thème des Spice Girls. Une soirée sans mari et enfant, entourée de ses meilleures amies pour son plus grand bonheur ! Wafa et Oliver travaillent sur la création de leur marque de vêtements. Aujourd'hui, ils visitent l'usine de fabrication. Hillary et Giovanni cherchent la maison de leurs rêves à Dubaï. Camille prend conscience que son accouchement va bientôt arriver. Elle doit absolument finir sa valise de maternité. Pour son week-end d'anniversaire, Lyam part à la mer. Stéphanie a tout organisé pour que tout soit parfait !