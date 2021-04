Mamans & célèbres - S04 Episode 44

Dans l’épisode 45 de “Mamans et Célèbres” : Camille et Dadinho essayent de soigner leur chien Shaka qui s’est blessé… Ils décident de l'emmener en balade pour lui changer les idées. Maëva a pris rendez-vous avec une praticienne pour faire des points d'acupuncture à Gabriel. Elle espère que cette méthode naturelle va régler ses petits problèmes de ventre. En Belgique, Stéphanie a pris un rendez-vous chez le dentiste pour trouver la source de ses maux de dents. Emilie emmène Menzo retirer son plâtre pour voir si la blessure a cicatrisé. Malheureusement il va devoir garder son plâtre encore quelques jours. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !