Mamans & célèbres - S04 Episode 46

Dans l’épisode 47 de “Mamans et Célèbres” : Pour la Saint Valentin, Kelly a organisé une surprise pour Neymar. Mais avant de lui révéler, elle brouille les pistes pour que la surprise soit encore plus grande. Rym et Vincent vont découvrir le plus vieux souk de Dubaï. Ils sont émerveillés par la fraîcheur des produits. Pour la Saint Valentin, Jérémy a préparé une boîte surprise à Emilie. Il est en déplacement pour un match mais il a quand même pensé à elle. Pour Alexandre et Olivia, la Saint Valentin est aussi l’occasion de fêter leur 5 ans de relation. Alex lui a préparé plein de surprises pour fêter ça ensemble. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !