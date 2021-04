Mamans & célèbres - S04 Episode 47

Dans l’épisode 48 de “Mamans et Célèbres” : Kelly continue les surprises pour Neymar. Ils essayent de trouver du temps pour se faire un déjeuner en amoureux. Aujourd’hui, Jesta a rendez-vous chez l'acupuncteur pour préparer son corps à l'accouchement. Elle veut absolument que, cette fois, l’accouchement se déclenche naturellement. Martika et Umberto ont enfin reçu la photo pour annoncer à leur communauté qu’elle est enceinte. Olivia et Alexandre arrivent sur les lieux de la surprise. La chambre est décorée pour l’occasion et Olivia en prend plein les yeux ! Jesta commence à avoir des contractions. Benoit et Jesta se dirigent directement à la clinique pour vérifier si l’accouchement va se déclencher. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !