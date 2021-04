Mamans & célèbres - S04 Episode 49

Dans l’épisode 49 de “Mamans et Célèbres” : Julia a une annonce à faire à Maxime et Luna. Après de longues recherches, elle a enfin trouvé la maison de leur rêve. Stéphanie demande conseil à Kelly pour l'allaitement de sa fille. Les deux jeunes femmes ont accouché en même temps et n’hésitent pas à se partager petites astuces et conseils. Jesta a donné naissance à son deuxième petit garçon ! Adriann rejoint enfin la famille. Jesta et Benoit sont les plus heureux. Ils sont maintenant 4 ! Emilie, maman de Farrell et Louna rejoint l’aventure “Mamans et Célèbres” la gagnante de Secret Story 9 va partager sa vie de maman avec vous. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !