Mamans & célèbres - S04 Episode 50

Dans l’épisode 50 de “Mamans et Célèbres” : Avec sa boutique en ligne, Julie reverse une partie de ses bénéfices à une association. Elle décide d’aller acheter des jouets neufs pour les donner aux enfants malades dans les hôpitaux. L’idée d’Olivia et Alexandre pour que Cameron dorme mieux la nuit a fonctionné ! Maintenant, il n’a plus peur la nuit grâce à sa nouvelle décoration. Julia commence déjà à avoir des contractions, elle prend directement rendez-vous chez le gynécologue. Kelly et Neymar ont organisé une sortie au zoo. Lyam est très content, il a hâte de voir les lions du zoo. Aujourd’hui Sarah emmène Tao chez le réflexologue pour essayer de calmer ses excès de colère. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !