Mamans & célèbres - S04 Episode 51

Dans l’épisode 51 de “Mamans et Célèbres” : Hillary et Giovanni sont enfin installés à Dubaï ! Ils ont réussi à avoir leur villa coup de cœur. Maëva a décidé de reprendre le sport pour retrouver son corps d’avant grossesse. C’est parti pour une séance avec Jules pour commencer doucement. Emilie emmène Maëlla avec elle pour choisir les vêtements pour sa marque. Elles vont décider ensemble des pièces pour sa collection. Il faut maintenant organiser le shooting pour montrer à tout le monde sa marque. Aujourd’hui, Julie a invité les cousines de Gianni. Il est très heureux de passer un moment avec elles. Camille et Dadinho s'entraînent pour gérer les pleurs de leur bébé. Le grand jour approche et le couple est de plus en plus préparé pour le grand évènement ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !