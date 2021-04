Mamans & célèbres - S04 Episode 52

Dans l’épisode 52 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui est un grand jour pour Kelly : elle a rendez-vous pour changer de visage. Elle a besoin de prendre du temps pour elle. Pendant ce temps, Neymar tente de responsabiliser Lyam. En Belgique, Stéphanie et sa famille se lèvent tôt pour préparer le déménagement. Elle a hâte d'emménager dans sa nouvelle maison. Benjamin et Sarah ont prévu une activité spéciale aujourd’hui. Ils vont emmener Tao et Damian faire une balade en raquettes dans la neige. C’est le grand jour pour Camille et Dadinho. Camille a enfin accouché d’une petite fille. Zelyana est née et est en très bonne santé. Ce sont des parents heureux. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !