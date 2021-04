Mamans & célèbres - S04 Episode 53

Dans l’épisode 53 de “Mamans et Célèbres” : Rym et Vincent profitent avec Maria-Valentina des belles plages de Dubaï. Maëva a pour projet de monter un bar restaurant ambiance cosy. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour voir l'avancée des travaux.Kelly a rendez-vous pour faire de la chirurgie esthétique. Les meubles de Stéphanie sont enfin arrivés à destination. Elle a demandé à sa famille de l’aider à aménager la nouvelle maison. Jesta et Benoit sortent de la maternité avec Adriann. Ils vont enfin pouvoir se retrouver en famille avec Juliann ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !