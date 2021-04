Mamans & célèbres - S04 Episode 54

Dans l’épisode 54 de “Mamans et Célèbres” : A Dubaï, Julia, Maxime et Luna se lancent dans la recherche de la villa de leurs rêves. Ils ont vraiment besoin de trouver une maison qui leur correspond. Pour l'anniversaire de Manel, Wafa lui a organisé un week-end à Paris. Elle a prévu beaucoup de surprises pour l’occasion. Olivia et Alexandre sont ambassadeurs d’une marque de streetwear et aujourd’hui, ils ont un shooting de prévu. Martika décide d’organiser un moment chaleureux avec les autres mamans qui sont à Dubaï. Julia, Hillary, Rym et Martika sont toutes réunies pour l'après-midi. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !