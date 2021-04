Mamans & célèbres - S04 Episode 55

Dans l’épisode 55 de “Mamans et Célèbres” : Rym et Hillary arrivent chez Martika pour fêter leur arrivée à Dubaï. Elles se préparent pour faire la surprise à Julia qui va bientôt arriver. Benjamin, Tao et Damian sont depuis quelque temps à la montagne avec la maman de Sarah. Cette dernière profite du week-end pour leur faire une surprise. Elle a organisé une sortie snowboard pour les enfants. En Belgique, Aurélie découvre avec sa maman les avancés des travaux de sa nouvelle maison. Camille et Dadinho vont enfin pouvoir quitter la maternité avec Zelyana. Ils attendent le résultat des derniers examens avant de pouvoir rentrer chez eux. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !