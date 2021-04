Mamans & célèbres - S04 Episode 56

Dans l’épisode 56 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Pharell a rendez-vous chez le dentiste. Pour distraire les enfants, le cabinet a créé des attractions autour des dinosaures. Après le rendez-vous, Aurélie part pour un shooting. Elle a été contactée à la dernière minute pour être l’égérie d’une grande marque. Sarah et Benjamin profitent d’un moment à deux pour faire quelques descentes à ski. Jesta et Benoît sont enfin rentrés chez eux avec Adriann. Ils s’adaptent très bien à leur nouvelle vie à 4. Maëva est déterminée à reprendre le sport. Pour l'aider, elle a fait appel à un coach. Elle veut absolument retrouver son corps d’avant grossesse. Pendant les vacances, Kelly organise une activité tous les matins pour Lyam. Aujourd’hui, c’est cours de poterie. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !